Таку думку висловив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

“В запропонованій редакції законопроєкту додаються додаткові повноваження ТЦК — це є військові підрозділи.

Згідно нашої Коституції, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний стан. Це пряма норма нашої Конституції.”, — додав омбудсмен

Також Лубінець зауважив, що не розуміє навіщо додатково розширювати повноваження ТЦК, наприклад для перевірки документів, коли в Україні вже є органи, які вже мають такі повноваження, а саме Національна поліція, ДПСУ та Національна Гвардія.