Запрошення України до НАТО — перший пункт Плану перемоги, адже це сприятиме завершенню війни та запобіганню повторення російської агресії в майбутньому.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу в Європейському політичному центрі в Брюсселі.

Єрмак зазначив, що без запрошення до альянсу війна не закінчиться, а лише призупиниться.

“Головне — запрошення України в НАТО. Це пункт номер один. На це є причина. У жодному іншому випадку війна не закінчиться. У кращому разі буде поставлена на паузу. Путіну потрібні не Крим, не Донбас, не Одеса. Він хоче все. І хто б не був його наступником, підкорення України залишиться базовою парадигмою російської державності”, — сказав Єрмак, якого цитує пресслужба глави Української держави на сайті в п’ятницю.

Він наголосив, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки та захист від зазіхань на суверенітет, адже від цього залежить майбутнє Європи та світу.

“Технічно Захід не є воюючою стороною. Але фактично він перебуває у стані війни. Саме тому перемога України — критична. Найкращий час завершити цю війну справедливим миром був у 2014-му. Другий найкращий час — зараз”, — сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента також повідомив, що наприкінці жовтня завершаться тематичні конференції на основі десяти пунктів Формули миру, після чого Україна буде готова до другого Саміту миру, на якому презентують дорожню карту для досягнення справедливого, тривалого та сталого миру.

“Її виконання залежатиме від нашої спроможності змусити Росію дотримуватися міжнародного права та Статуту ООН. План перемоги показує, як цього досягти. Його реалізація створить необхідні умови для втілення Формули миру”, — переконаний керівник Офісу президента.