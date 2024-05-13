Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 13 травня.

За словами українського лідера, він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони щодо ситуації на всіх напрямках, де зараз “найбільш гаряче”.

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Як сказав президент, у Харківській області тривають українські контрударні дії, напрямок посилено, зокрема місто Вовчанськ та загалом прикордонні райони.

Безпосередньо на місці за напрямок, за словами Зеленського, відповідає бригадний генерал Михайло Драпатий.

“Водночас ми розуміємо, як діє ворог, і бачимо задум на відтягування наших сил. Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме – Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп’янському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини – диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини”, — розповів глава держави.