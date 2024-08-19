Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Метою законопроєкту є посилення кіберзахисту України шляхом впровадження секторальних санкцій, які забороняють або обмежують використання програмних продуктів, розроблених підсанкційними іноземними особами, а також доступ до певних інформаційних ресурсів.
Документ визначає нові типи санкцій, зокрема:
– Заборона юридичним особам розповсюджувати та використовувати на території України програми, що розроблені в країнах, які підпадають під санкції, або створені компаніями, які є резидентами таких країн чи мають частку в статутному капіталі, що належить підсанкційній державі.
– Заборона на використання програмних продуктів, розробниками або суб’єктами авторських прав на які є іноземні особи, що підпадають під санкції або займаються терористичною діяльністю.
– Обмеження можуть застосовуватися до програм, які створені з використанням вихідного або об’єктного коду, на який поширюються санкції.
– Заборона на доступ до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті, електронних комунікаційних мережах, системах та інформаційно-комунікаційних системах.
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