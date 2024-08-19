У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт № 11492 "Про внесення змін до закону України "Про санкції" щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів". Він передбачає заборону на використання в Україні електронних ресурсів, створених особами, що підпадають під санкції.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Метою законопроєкту є посилення кіберзахисту України шляхом впровадження секторальних санкцій, які забороняють або обмежують використання програмних продуктів, розроблених підсанкційними іноземними особами, а також доступ до певних інформаційних ресурсів.

Документ визначає нові типи санкцій, зокрема:

– Заборона юридичним особам розповсюджувати та використовувати на території України програми, що розроблені в країнах, які підпадають під санкції, або створені компаніями, які є резидентами таких країн чи мають частку в статутному капіталі, що належить підсанкційній державі.

– Заборона на використання програмних продуктів, розробниками або суб’єктами авторських прав на які є іноземні особи, що підпадають під санкції або займаються терористичною діяльністю.

– Обмеження можуть застосовуватися до програм, які створені з використанням вихідного або об’єктного коду, на який поширюються санкції.

– Заборона на доступ до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті, електронних комунікаційних мережах, системах та інформаційно-комунікаційних системах.