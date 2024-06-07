Експосадовиця Ірина Сисоєнко наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини.
За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.
За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила «прибуток» у майже 100 тис. американських доларів.
Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності.
Під час обшуків у фігурантів знайшли понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів.
Тепер «бізнесменам» загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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