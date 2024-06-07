СБУ затримала в Києві колишню народну депутатку, яка разом зі спільниками щомісяця «заробляла» на ухилянтах до 100 тис. доларів

Експосадовиця Ірина Сисоєнко наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини.

За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила «прибуток» у майже 100 тис. американських доларів.

Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності.

Під час обшуків у фігурантів знайшли понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів.

Тепер «бізнесменам» загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.