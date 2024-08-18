На Київщині затримано трьох організаторів оборудки, яка працювала в інтересах ухилянтів. Зловмисниками виявились очільники двох районних ТЦК столичного регіону та їх спільник – громадянин країни Південного Кавказу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки та Офіс Генпрокурора за сприяння керівництва Міністерства оборони та командування Збройних Сил України ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації за участі двох керівників ТЦК та СП Київської області та громадянина іншої країни.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.

“Фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. Вартість таких “послуг” становила 37 тис. доларів США з одного ухилянта”, – встановило слідство.

Зазначається, що у цю суму входила підготовка повного “пакета” документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також “супровід” ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії.

Для реалізації схеми посадовці військкоматів використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких “втемну” залучали до злочинної схеми. Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон. Для пошуку ухилянтів та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого-іноземця.

Посередника правоохоронці затримали у столичному ресторані, коли він одержував 50 тис. доларів від нових клієнтів. Після цього в службових кабінетах затримали обох посадовців ТЦК. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.