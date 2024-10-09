Засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке мало відбутися 12 жовтня, було перенесено. Його проведення може відбутися до кінця місяця.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі “РБК-Україна”.

“Це не скасовує двох речей. Перша – у жовтні буде прийнято важливі рішення. І юридичного, і військово-юридичного, і військово-політичного характеру. З одного боку, а з іншого – “Рамштайн” все одно відбудеться. Швидше за все, у жовтні і відбудеться, просто зміниться дата“, — наголосив він.

Водночас, Подоляк не став прогнозувати, чи може Україна отримати дозвіл завдавати далекобійних ударів по цілях у Росії.