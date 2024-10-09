Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі “РБК-Україна”.
“Це не скасовує двох речей. Перша – у жовтні буде прийнято важливі рішення. І юридичного, і військово-юридичного, і військово-політичного характеру. З одного боку, а з іншого – “Рамштайн” все одно відбудеться. Швидше за все, у жовтні і відбудеться, просто зміниться дата“, — наголосив він.
Водночас, Подоляк не став прогнозувати, чи може Україна отримати дозвіл завдавати далекобійних ударів по цілях у Росії.
“Вони (рішення – ред.) тому і називаються сенсаційними, тому що можуть бути озвучені лише на самому “Рамштайні”, тому що це буде абсолютно прояв політичного лідерства керівників відповідних держав”, — резюмував він.
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