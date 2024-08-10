Сили оборони застосували в Курській області тактику, схожу на ту, що використовувалася під час оборони Харківської області.

Про це пише Forbes.

Українські військові впровадили нову тактику використання дронів і засобів радіоелектронної боротьби, що забезпечило успіхи в перші дні наступу на Курську область.

Це підтверджують як російські воєнні пропагандисти, так і українські бійці, які зазначають, що тактика нагадує ту, що застосовувалася під час оборони Харківської області.

Українські військові спочатку знищили екрани російських розвідувальних дронів, що ускладнило командуванню РФ виконання розвідувальних завдань. Потім ЗСУ активували засоби радіоелектронної боротьби, що дозволило їм використовувати ударні FPV-дрони без перешкод з боку противника.

Таким чином, російські війська на деякий час втратили можливість ефективно використовувати дрони для розвідки та коригування вогню.