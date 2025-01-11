Про це пише Bloomberg.

За інформацією видання, у серпні 2023 року Аркадій Волож опублікував заяву, в якій йшлося про те, що він “категорично проти варварського вторгнення РФ в Україну” і “в жаху від того, що в будинки українців летять бомби”.

У вересні того ж року Путін прокоментував заяву Воложа, назвавши її “вимушеною” через те, що підприємець жив в Ізраїлі. Він назвав його “талановитим бізнесменом”.

“Ну, дай боже йому здоров’я, нехай йому там добре живеться”, — сказав тоді Путін.

Волож розповів, що після цих слів найняв охорону.

Bloomberg підкреслює, що тоді Путін назвав Воложа “талановитим бізнесменом” — той самий вислів він “використав, щоб описати Євгена Пригожина”, який загинув у загадковій авіакатастрофі.

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