Про це пише Bloomberg.
За інформацією видання, у серпні 2023 року Аркадій Волож опублікував заяву, в якій йшлося про те, що він “категорично проти варварського вторгнення РФ в Україну” і “в жаху від того, що в будинки українців летять бомби”.
У вересні того ж року Путін прокоментував заяву Воложа, назвавши її “вимушеною” через те, що підприємець жив в Ізраїлі. Він назвав його “талановитим бізнесменом”.
“Ну, дай боже йому здоров’я, нехай йому там добре живеться”, — сказав тоді Путін.
Волож розповів, що після цих слів найняв охорону.
- Вбивство Пригожина організував секретар Радбезу Росії Патрушев — WSJ
- Суд у Росії заборонив Yandex відображати НПЗ на картах через атаки дронів
- РНБО застосувала санкції проти російських та кримських телеканалів і «Яндексу»