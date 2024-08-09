Про це повідомила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі.

Вчора о першій годині дня був запущений новий мобільний застосунок, який вже до вечора зібрав 20 тисяч завантажень. Для порівняння, інші системи, що існують в українському війську кілька років, мають подібну кількість користувачів, зазначила Черногоренко.

Доступ до застосунку Армія+ є безпечним і обмеженим лише для військовослужбовців. Персональні дані не зберігаються в програмі, а підтягуються з інформаційно-комунікаційних систем.

Застосунок функціонує в захищеній інфраструктурі та має всі необхідні документи і систему захисту інформації.

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