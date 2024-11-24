Розроблений українськими волонтерами застосунок “ЄППО” надає інформацію про малопомітні ракети та дрони та допомагає Україні закрити небо на 80%.

По це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, кожен українець може допомогти Силам оборони захистити небо завдяки застосунку “ЄППО”.

Українські волонтери “Технарі” розробили застосунок, щоб цивільні, які виявили низьколітаючі ворожі цілі, могли оперативно повідомити про них Повітряні сили.

Дуже часто російські ракети ховаються від радарів у складних ландшафтних умовах, і виявити їх можна тільки побачивши або почувши.

Українська розробка функціонує вже більше двох років та успішно доповнює існуючі системи ППО, надаючи інформацію про малопомітні ракети та дрони.

Додаток став каналом попередження між громадянами та державою.

Щоб скористатися застосунком “ЄППО”, спершу треба пройти ідентифікацію через застосунок “Дія”, щоб підтвердити свою особу.