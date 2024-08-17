Компанія Ілона Маска оголосила про припинення діяльності у Бразилії через цензуру та загрози арешту співробітників.

Про це йдеться у дописі пресслужби соцмережі.

В компанії Х повідомили, що суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораєс погрожував арештом представнику компанії, якщо вона не виконає його накази щодо цензури.

Незважаючи на численні звернення компанії до суду, бразильське суспільство не було проінформоване про ці накази, а персонал соцмережі не відповідає за блокування контенту.

Мораєс обрав погрози співробітникам компанії замість дотримання закону.

«У результаті, щоб захистити безпеку наших співробітників, ми прийняли рішення про негайне завершення нашої діяльності у Бразилії», – заявили в компанії.

Соцмережа залишається доступною для жителів Бразилії.