Про це йдеться у дописі пресслужби соцмережі.
В компанії Х повідомили, що суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораєс погрожував арештом представнику компанії, якщо вона не виконає його накази щодо цензури.
Незважаючи на численні звернення компанії до суду, бразильське суспільство не було проінформоване про ці накази, а персонал соцмережі не відповідає за блокування контенту.
Мораєс обрав погрози співробітникам компанії замість дотримання закону.
«У результаті, щоб захистити безпеку наших співробітників, ми прийняли рішення про негайне завершення нашої діяльності у Бразилії», – заявили в компанії.
Соцмережа залишається доступною для жителів Бразилії.
- Дональд Трамп дасть інтервʼю Ілону Маску
- SpaceX відключила кілька сотень незаконно придбаних росіянами “старлінків” на фронті
- Пентагон продовжив угоду з компанією Маска для використання Starlink в Україні