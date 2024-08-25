Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.
Зазначається, що українські високопосадовці припускають, що застосування англо-французької зброї в “демонстраційній атаці” покаже російській владі, що її військові обʼєкти поблизу Москви можуть бути вразливими до прямих ударів.
“Думка, за словами високопоставленого урядовця, полягає в тому, що Росія розглядатиме переговори лише в тому випадку, якщо вважатиме, що Україна має можливість “загрожувати Москві та Санкт-Петербургу”. Однак це стратегія високого ризику, і поки що не має підтримки США”, — пише видання.
Наголошується, що Київ протягом місяців лобіює дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ураження цілей у РФ, але без особливого успіху.
У суботу, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський, виступаючи з нагоди Дня незалежності країни, заявив, що Київ не мав іншого вибору, окрім як відповісти на повномасштабне вторгнення Росії, розпочате “913 днів тому” у лютому 2022 року, зокрема на використання Москвою авіаційних бомб і балістичні ракети проти мирного населення.
“Наш ворог також знатиме, що означає українська відплата. Гідна, симетрична і далекобійна. Вони будуть знати, що рано чи пізно українська відповідь дійде до будь-якої точки Російської Федерації, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і нашого народу”, – сказав Зеленський.
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