Росія розглядатиме переговори з Україною лише тоді, коли вважатиме, що Київ може "загрожувати Москві й Санкт-Петербургу". Саме тому Україна прагне отримати від Заходу дозвіл використовувати ракети великої дальності Storm Shadow, аби завдавати нищівних ударів по цілях у глибині Росії.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.

Зазначається, що українські високопосадовці припускають, що застосування англо-французької зброї в “демонстраційній атаці” покаже російській владі, що її військові обʼєкти поблизу Москви можуть бути вразливими до прямих ударів.

“Думка, за словами високопоставленого урядовця, полягає в тому, що Росія розглядатиме переговори лише в тому випадку, якщо вважатиме, що Україна має можливість “загрожувати Москві та Санкт-Петербургу”. Однак це стратегія високого ризику, і поки що не має підтримки США”, — пише видання.

Наголошується, що Київ протягом місяців лобіює дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ураження цілей у РФ, але без особливого успіху.

У суботу, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський, виступаючи з нагоди Дня незалежності країни, заявив, що Київ не мав іншого вибору, окрім як відповісти на повномасштабне вторгнення Росії, розпочате “913 днів тому” у лютому 2022 року, зокрема на використання Москвою авіаційних бомб і балістичні ракети проти мирного населення.

“Наш ворог також знатиме, що означає українська відплата. Гідна, симетрична і далекобійна. Вони будуть знати, що рано чи пізно українська відповідь дійде до будь-якої точки Російської Федерації, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і нашого народу”, – сказав Зеленський.