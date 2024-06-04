Заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов підтвердив, що Державне бюро розслідувань провело обшуки в його кабінеті: вилучили телефони, компʼютер та особисті кошти.

Про це йдеться на сайті КМДА.

За словами посадовця, слідчі вилучили в нього компʼютер, телефон та особисті кошти, за його ініціативи номери кожної купюри зафіксували з метою уникнення маніпуляцій.

«Незважаючи на відсутність ухвали суду про обшук, ми повністю співпрацювали з органами досудового розслідування і готові робити це надалі», – запевнив Усов.

Він наголосив, що метою роботи міської влади вважає прозорі правила роботи у сфері міських перевезень.

За словами посадовця, «якщо хтось із представників міста брав участь у будь-якій протизаконній діяльності, покривати їх ніхто не буде».

«Це не у моїх правилах. Звісно, прозорість не завжди задовольняє гравців ринку. Ми пам’ятаємо і замовні протести маршрутної мафії, погрози та шантаж працівників мерії міста, а також численні кримінальні провадження, обшуки та оперативно-розшукові дії, які проводилися представниками різних правоохоронних органів під час загострення правовідносин з приватними перевізниками у минулому. Тому ми абсолютно відкриті допомогти слідству і в цьому випадку», – зазначив Усов.