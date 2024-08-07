В Одеській області затримали військового посадовця, який організував фіктивну «дистанційну службу» для своїх підлеглих і привласнив 20 мільйонів гривень через їхні виплати.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР затримали заступника командира військової частини з Одеської області за організацію ухилення військовослужбовців від служби. Він разом зі спільниками створив схему, за якою військові формально числилися на службі, але фактично перебували вдома, отримуючи за це зарплату.

Слідство продовжує встановлювати особи спільників.

“Свої зарплатні банківські картки ці військові віддавали організаторам схеми, які замість них отримували всі виплати. За попередніми даними, за час дії схеми ділки встигли оформити понад 20 осіб та отримати від них до 20 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

2 серпня 2024 року ДБР та Нацполіція затримали заступника командира військової частини і кількох військовослужбовців, у яких під час обшуків виявили вогнепальну зброю, боєприпаси, наркотики та понад 118 тис. доларів США.

Заступнику командира висунули підозру у перевищенні службових повноважень та пособництві в ухиленні від військової служби. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 20 млн грн.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Слідство триває, встановлюються інші причетні особи, а також вживаються заходи для арешту майна фігурантів для відшкодування збитків державі.