Міський голова Києва Віталій Кличко прийняв рішення відсторонити заступника голови КМДА Володимира Прокопіва у зв'язку з розслідуванням журналістів Bihus.Info.

Про це повідомив Кличко.

Кличко звернувся до правоохоронних та антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію, представлену журналістами-розслідувачами Bihus.Info, стосовно Прокопіва.

“А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень”, — написав мер.

Нагадаємо, у родини Володимира Прокопіва, заступника мера Києва Віталія Кличка, розслідувачі виявили значні активи в нерухомості. Прокопів старанно подавав декларації, тоді як його родина активно скуповувала елітну нерухомість у столиці та її околицях.

Журналісти розповіли, що за час, поки Прокопів займав посаду заступника Кличка, його друзі змогли заволодіти розкішним маєтком у “Коник”, купували дорогі апартаменти у найдорожчих у київських ЖК за ціною хрущовки, а також ставали власниками комунальних обʼєктів Києва.

Також нардепка Мар’яна Безугла повідомила, що Людмила Ковалевська раніше підтримувала партію “Єдина Росія” та навіть лобіювала проросійський проєкт меморіалу в Бабиному Яру.

Водночас, вона була активною у діяльності київського осередку “ЄС”, зокрема опікувалася партійною касою та фотографувалася з дружиною Петра Порошенка.

Людмила Ковалевська відреагувала на заяву Безуглої та закликала спростувати інформацію. На що Безугла зазначила, що отримала дані з відкритих джерел.