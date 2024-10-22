Про це повідомив Кличко.
Кличко звернувся до правоохоронних та антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію, представлену журналістами-розслідувачами Bihus.Info, стосовно Прокопіва.
“А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень”, — написав мер.
Нагадаємо, у родини Володимира Прокопіва, заступника мера Києва Віталія Кличка, розслідувачі виявили значні активи в нерухомості. Прокопів старанно подавав декларації, тоді як його родина активно скуповувала елітну нерухомість у столиці та її околицях.
Журналісти розповіли, що за час, поки Прокопів займав посаду заступника Кличка, його друзі змогли заволодіти розкішним маєтком у “Коник”, купували дорогі апартаменти у найдорожчих у київських ЖК за ціною хрущовки, а також ставали власниками комунальних обʼєктів Києва.
Також нардепка Мар’яна Безугла повідомила, що Людмила Ковалевська раніше підтримувала партію “Єдина Росія” та навіть лобіювала проросійський проєкт меморіалу в Бабиному Яру.
Водночас, вона була активною у діяльності київського осередку “ЄС”, зокрема опікувалася партійною касою та фотографувалася з дружиною Петра Порошенка.
Людмила Ковалевська відреагувала на заяву Безуглої та закликала спростувати інформацію. На що Безугла зазначила, що отримала дані з відкритих джерел.
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