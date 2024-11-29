Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

“Призначив полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу – бойовий командир, командир 93-ї бригади “Холодний Яр»”. Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту”, — ззаначив президент.

Що відомо про Павла Паліса

Павло Паліса – полковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького. Він очолив 93-тю бригаду на початку 2023 року, а до цього був командиром 5-го окремого штурмового полку.

На момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Павло Паліса проходив навчання в Командно-штабному коледжі армії США.