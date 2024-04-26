Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.
Це перша підозра посадовій особі РФ такого рангу.
Клименко зазначає, що фігурант особисто перебував на ЧАЕС. Його “фахівці” не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації. Тому просто розграбували майно. Військові Росії виконували накази «росатомівців» на ЧАЕС, утримуючи в заручниках працівників станції та нацгвардійців, які її захищали.
Завдяки роботі слідчих ідентифіковано понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС. Підтверджено, що керував окупантами на обʼєкті саме Мулюкін.
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