Оголосили підозру заступнику гендиректора "Росатома", генерал-майору поліції Миколі Мулюкіну. Він під час окупації Чорнобиля керував пограбуванням Чорнобильської АЕС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

Це перша підозра посадовій особі РФ такого рангу.

Клименко зазначає, що фігурант особисто перебував на ЧАЕС. Його “фахівці” не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації. Тому просто розграбували майно. Військові Росії виконували накази «росатомівців» на ЧАЕС, утримуючи в заручниках працівників станції та нацгвардійців, які її захищали.

Завдяки роботі слідчих ідентифіковано понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС. Підтверджено, що керував окупантами на обʼєкті саме Мулюкін.