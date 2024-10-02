Цю інформацію hromadske підтвердили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як зазначає видання «Слово і діло», посилаючись на джерела, заставу в розмірі 8 мільйонів гривень внесли ще 30 вересня, у понеділок. Того ж дня Максименко залишила ізолятор.

За рішенням суду, вона повинна виконувати наступні зобов’язання:

з’являтися на виклик слідчих;

не покидати межі Запорізької області без відповідного дозволу;

повідомляти про будь-яку зміну місця проживання або роботи;

утримуватися від контактів із визначеними особами;

здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

НАБУ та САП повідомили, що заступницю прокурора Запорізької області затримали на отриманні хабаря в розмірі 40 тисяч доларів.

За версією слідства, Максименко вимагала ці кошти за зміну підслідності у кримінальній справі, скасування арешту майна та уникнення кримінальної відповідальності для певної особи. Її затримали безпосередньо під час отримання усієї суми.

Дії підозрюваної кваліфікували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років із позбавленням права займати певні посади або вести певну діяльність строком до трьох років, а також конфіскацію майна.