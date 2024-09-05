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04 вересня

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Заступниця Умєрова Наталія Калмикова очолила Мінветеранів

Верховна Рада призначила Наталію Калмикову міністеркою у справах ветеранів. Раніше вона обіймала посаду заступниці міністра оборони з питань соціального розвитку.

Четвер, 5 вересня 2024, 17:20

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

Згідно з даними Міноборони, Калмикова є випускницею Вінницького національного медичного університету, а також здобула ступінь магістра публічного управління та адміністрування у Вінницькій академії безперервної освіти.

Вона також навчалася в бізнес-школі MIM-Kyiv за програмою MBA та завершила програму Fulbright Research and Development в Університеті штату Нью-Йорк у Баффало.

Протягом останніх двох десятиліть Калмикова працювала лікарем-інтерном, консультантом із медичних питань і маркетингу, а також менеджером у благодійному фонді “Повернись живим”.

З червня по грудень 2021 року обіймала посаду радниці з гендерних питань у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ. До вересня 2023 року була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду.

Із вересня 2023 року Наталія Калмикова працювала на посаді заступниці міністра оборони з соціальних питань.

Теги: Кабінет Міністрів України, Мінветеранів, Наталія Калмикова

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