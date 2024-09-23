Правоохоронці заявили, що заступника прокурора Запорізької області викрили на хабарі сумою $40 000.

Національне антикорупційне бюро заявило про викриття заступника прокурора Запорізької області на одержанні неправомірної вигоди — зробили це спільно з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та генпрокурором.

Судячи з сайту відомства, фігуранткою, імовірно, є Максименко Наталя Вікторівна, тому що вона одна жінка серед заступників обласного прокурора

НАБУ зазначає, що посадовиця просила дати $40 000, щоб змінити підслідність у кримінальному провадженні, забезпечити скасування арешту майна та не притягувати людину до кримінальної відповідальності.

Відомство зауважує, що прокурорку виявили “на гарячому” під час отримання всієї суми хабаря.

Вирішується питання про затримання посадовиці та повідомлення їй про підозру за статтею про хабарництво. Максимальне покарання — дванадцять років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади три роки.