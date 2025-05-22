Лозівський суд Харківської області ухвалив рішення щодо працівника “Укрзалізниці”, який був звинувачений у передачі інформації про переміщення українських військових та озброєння. Чоловік, разом зі своїм спільником – громадянином Росії, збирав дані та передавав їх ворогу. Вирок був оголошений 14 травня 2025 року.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений працював у “Укрзалізниці” понад 27 років, займаючи різні посади. З 1 грудня 2021 року до моменту скоєння злочину в липні 2024 року він виконував обов’язки чергового на залізничній станції “Герсеванівська”, що надавало йому доступ до автоматизованої бази даних компанії.

Слідство встановило, що з 2 липня 2024 року чоловік почав передавати спільнику з Росії інформацію про маршрути та переміщення військової техніки, озброєння та боєприпасів в Україні, а також про їх переміщення по території країни.

Зокрема, 2 липня 2024 року о 19:32 під час телефонної розмови обвинувачений повідомив спільнику про переміщення вантажів, а о 19:43 надав йому доступ до свого робочого комп’ютера та бази даних “Укрзалізниці”.

Крім того, 6 липня він знову надав спільнику доступ до комп’ютера та журналу, в якому містилася інформація про рух вантажних поїздів, включаючи ті, що транспортували військову техніку та особовий склад ЗСУ в Харківській, Полтавській та Сумській областях.

22 липня обвинувачений повторно надав доступ до інформації “Укрзалізниці”, яку його спільник передав російським представникам, що було підтверджено слідством.

Суд визнав чоловіка винним у передачі інформації про переміщення українських військових та озброєння, призначивши йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Наразі він утримується в Харківському слідчому ізоляторі та визнав свою провину.