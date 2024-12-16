За матеріалами Служби безпеки України 47-річний працівник однієї з місцевих ТЕС отримав реальний термін ув’язнення. Чоловік був частиною агентурної мережі, яка допомагала російській воєнній розвідці завдавати ракетних ударів по об’єктах у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала ворожу агентурну групу в січні 2023 року. У результаті багатоетапної операції правоохоронці затримали одразу вісім осіб, які працювали на окупантів.

Один із затриманих, працівник ТЕС, передавав російській стороні точні координати енергетичних об’єктів, сприяючи підготовці та коригуванню ракетних атак.

“Після ракетних ударів чоловік прибував на місця ураження, документував наслідки обстрілів і надавав ворогу інформацію для повторних ударів. Також він шпигував за бойовими позиціями підрозділів ППО, які захищали обласний центр”, – йдеться у повідомленні.

Зібрану інформацію агент передавав через резидента мережі – колишнього мешканця Дніпра, який у 2014 році виїхав до Росії та почав співпрацювати з російськими спецслужбами. Дані використовувалися для планування нових атак на цивільну інфраструктуру регіону.

Служба безпеки України надала суду повний комплекс доказів провини зрадника, на основі яких було ухвалено рішення про його покарання. Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за державну зраду, вчинену під час воєнного стану.

Розслідування проводилося під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.