До 15 років ув’язнення засуджено агента російського ГРУ, який коригував ракетно-бомбові удари по Запоріжжю. Злочинець був затриманий у січні 2024 року під час підготовки нових атак на стратегічні об’єкти міста.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними СБУ, його завданням було виявлення місцевих заводів, які виробляють боєприпаси для української армії, а також збір даних про розташування зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій, щоб допомогти російським військовим обходити українську ППО.

Для доступу до оборонних секретів зловмисник планував влаштуватися на роботу до одного з підприємств військової промисловості Запоріжжя. Для збору інформації він використовував систему зашифрованого зв’язку, розроблену військовими РФ, а також фіксував об’єкти на камеру свого мобільного.

Як стало відомо, агент був колишнім співробітником розформованої міліції та був завербований росіянами дистанційно через знайомого, посадовця міноборони РФ.

Суд визнав його винним у скоєнні державної зради, йому було призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення.