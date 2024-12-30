Про це повідомили у Службі безпеки України.
За даними СБУ, його завданням було виявлення місцевих заводів, які виробляють боєприпаси для української армії, а також збір даних про розташування зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій, щоб допомогти російським військовим обходити українську ППО.
Для доступу до оборонних секретів зловмисник планував влаштуватися на роботу до одного з підприємств військової промисловості Запоріжжя. Для збору інформації він використовував систему зашифрованого зв’язку, розроблену військовими РФ, а також фіксував об’єкти на камеру свого мобільного.
Як стало відомо, агент був колишнім співробітником розформованої міліції та був завербований росіянами дистанційно через знайомого, посадовця міноборони РФ.
Суд визнав його винним у скоєнні державної зради, йому було призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення.
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