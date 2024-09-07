Експомічника члена комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки попри Женевську конвенцію хочуть обміняти до рф як військовополоненого.

Про це повідомляє “Судовий репортер”, посилаючись на ухвалу суду.

За цією інформацією, 14 лютого 2024 року Шевченківський районний суд Києва засудив Ігоря Гармашова до 12 років позбавлення волі. Сам Гармашов, який співпрацював із російською ФСБ з 2014 року, визнав провину.

З 2019 року він був помічником-консультантом на громадських засадах члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрія Здебського (“Слуга народу”). І відправляв кураторам з ворожої спецслужби фотокопії документів із грифом “для службового користування”.

За період із лютого 2014 року по лютий 2022 року Гармашов отримав від ФСБ не менше $71 тисячі доларів.

23 серпня 2024 року Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими включив Гармашова у список на обмін як військовополоненого.

Хоча, згідно зі статтею 4 Женевської конвенції, цей статус можуть мати тільки комбатанти, члени ополчення та учасники руху опору.