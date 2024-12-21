Чоловік у 90-тих роках намагався пограбувати банк, щоб купити собі протез, але під час пограбування був застрелений охоронець.

Історію засудженого розповідає видання The Washington Post.

Йдеться про події 1997 року. Тоді Норріс Холдер втратив ногу в залізничній катастрофі. Йому поставили поганий протез, і щоби купити собі кращий, він разом зі спільником вирішили пограбувати Lindell Bank & Trust у Сент-Луїсі.

Тоді йому був 21 рік, і, як каже його адвокат, він відчайдушно потребував грошей, щоб купити кращу штучну ногу та полегшити нестерпний біль. Але під час пограбування був застрелений охоронець.

Колишнього спортсмена, який займався кількома видами спорту, було засуджено до смертної кари, оскільки прокурори покладалися на жорстке кримінальне законодавство 1994 року, згідно з яким ряд нових федеральних правопорушень каралися смертною карою, включаючи вбивство під час пограбування банку. Основний автор законопроекту: жорсткий сенатор від Делаверу на ім’я Джо Байден.

Зазначимо, що відповідно до Конституції США американські президенти мають широкі повноваження щодо помилування. Більшість президентів вдаються до помилування в останні дні чи тижні свого перебування на посаді.