У Харкові затримали адвоката, якого підозрюють у зловживанні своїм становищем. За даними слідства, він обіцяв чоловіку дистанційно оновити його військово-облікові дані без необхідності особистої присутності. Цю інформацію 21 травня оприлюднила пресслужба поліції Харківської області.

Згідно з інформацією правоохоронців, адвокат також мав намір працевлаштувати чоловіка, який підлягає мобілізації, на комунальне підприємство, що є частиною критичної інфраструктури, щоб оформити бронювання від призову.

Спочатку зловмисник оцінив свої послуги у 2500 доларів США, але в процесі переговорів сума зросла до 4000 доларів. Клієнт передавав гроші частинами протягом кількох місяців. Адвоката затримали під час передачі останнього траншу у розмірі 3000 доларів США.

Поліція Харківщини повідомляє, що адвокату загрожує до восьми років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна. Правоохоронці продовжують розслідування обставин справи та закликають громадян бути уважними та повідомляти про випадки корупції.