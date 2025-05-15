У Луцьку правоохоронці затримали 37-річну адвокатку, яка підозрюється в організації схеми ухилення від мобілізації та зловживанні впливом. Затримання відбулося під час отримання жінкою 3 тисяч доларів США, про що повідомили 15 травня в Службі безпеки України у Волинській області.

Згідно з інформацією слідства, адвокатка обіцяла своїм клієнтам, які підлягали мобілізації, допомогти уникнути призову в армію. Як зазначили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, підозрювана надавала послуги з виключення військовозобов’язаних із переліку осіб, що перебувають у розшуку.

Жінка стверджувала, що має “зв’язки” в територіальному центрі комплектування (ТЦК) і може внести зміни до системи “Оберіг”, що відображається в додатку “Резерв+”. Вартість таких послуг становила 3 тисячі доларів США.

Адвокатці вже висунули підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України, що передбачає зловживання впливом та отримання неправомірної вигоди. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

У Службі безпеки України у Волинській області повідомили, що слідство триває, і наразі встановлюється коло осіб, причетних до цієї оборудки.