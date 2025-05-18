18 травня 2025 року Міністерство закордонних справ Естонії повідомило про затримання російськими властями нафтового танкера Green Admire, який прямував з порту Сілламяе. Судно, що йшло під ліберійським прапором, належить грецькій компанії.

Танкер слідував заздалегідь узгодженим маршрутом, який проходив через територіальні води Росії. Цей шлях був обраний для забезпечення безпечної навігації і був погоджений між Росією, Естонією та Фінляндією, хоча не проходив виключно по національних кордонах.

У зв’язку з цим інцидентом, естонське Міністерство закордонних справ оголосило, що в майбутньому морський трафік до та з порту Сілламяе буде скеровуватися виключно через територіальні води Естонії. Також країна проінформувала своїх союзників про цю ситуацію.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підкреслив, що цей інцидент свідчить про непередбачувану поведінку Росії, що викликає занепокоєння серед сусідніх країн.