Олімпійський чемпіон з вільної боротьби Кайл Снайдер, який здобув золоту медаль на Іграх у Ріо-2016, був затриманий у Коламбусі, штат Огайо, під час поліцейської операції, спрямованої на боротьбу з проституцією. Про це повідомили місцеві правоохоронці.

Згідно з інформацією поліції, Снайдер став одним із 16 осіб, затриманих під час рейду, метою якого було зменшення випадків проституції в місті. Спортсмена затримали в готельному номері, але згодом він був відпущений під заставу.

Представник поліції Коламбуса, Кейтлін Макінтош, зазначила, що правоохоронці розмістили оголошення про надання сексуальних послуг в інтернеті. Кайла Снайдера викрили, коли він погодився на умови та сплатив агенту під прикриттям за послуги.

Спортсмен має з’явитися до суду 19 травня для розгляду справи.

У своїй спортивній кар’єрі Снайдер здобув дві олімпійські медалі: золото на Іграх у Ріо-де-Жанейро 2016 року та срібло на Олімпіаді в Токіо 2020 року.

Біографія Кайла Снайдера

29-річний борець виступає у ваговій категорії до 97 кг. Він є триразовим чемпіоном світу (2015, 2017, 2022), а також двічі здобував срібло (2018, 2021) і двічі бронзу (2019, 2023) на світових першостях.

Крім того, Снайдер двічі вигравав командний чемпіонат світу у 2018 та 2022 роках.

У 2018 році він став членом Ради президента США Дональда Трампа з питань спорту, фітнесу та харчування, що підкреслює його вплив у спортивній спільноті.