У Лозовій правоохоронці затримали 17-річного хлопця, який, за даними слідства, був завербований російськими спецслужбами через месенджер Telegram. Йому обіцяли “легкі гроші” за передачу інформації про розташування Сил оборони України в Харківській та Дніпропетровській областях, повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

Для виконання завдань ворога підліток використовував рейсові автобуси, пересуваючись територією східних областей. Він фіксував військові об’єкти на свій телефон, зокрема, під час однієї з розвідувальних операцій зняв на відео військову колону, що прямувала на передову. Крім того, хлопець використовував легенду про пошук найближчого поштового відділення, щоб розвідати територію поблизу українських військових об’єктів.

Після повернення додому він узагальнював зібрану інформацію та готував звіти для свого куратора з Росії, як зазначає СБУ.

Згідно з інформацією спецслужби, отримані дані планувалося використати для підготовки ракетних та артилерійських ударів по українських регіонах.

Хлопця затримали вдома, під час обшуку було вилучено телефон, що містив докази його співпраці з російськими спецслужбами. Йому вже повідомлено про підозру, і наразі він перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.