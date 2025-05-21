У Великій Британії затримали другого підозрюваного у справі про підпали будинків прем’єр-міністра Кіра Стармера. Це 26-річний румун Станіслав Карп’юк, який, за інформацією, має українське походження.

Поліція повідомила, що Карп’юк змовився з 21-річним українцем Романом Лавриновичем та іншими особами для здійснення підпалу з метою пошкодження майна. Лавринович, який також підозрюється у цій справі, заперечує свою провину.

Крім того, третім підозрюваним у цій справі є 34-річний українець Петро Починок. Йому висунули звинувачення у змові та підпалі, що створювало загрозу життю, про що повідомляє видання The Times.

Раніше, 19 травня, поліція затримала Починка, однак його ім’я не було оприлюднене до цього часу.