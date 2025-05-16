Працівниця Деснянського районного суду в Чернігові, яка підозрюється у виправдовуванні агресії Росії, потрапила під увагу правоохоронців через свої висловлювання в приватних повідомленнях у Telegram. Вона демонструвала манікюр у кольорах російського прапора та висловлювала бажання відвідати Росію. У своїй переписці жінка також зазначала, що вважає білорусів братами і планує наступний манікюр у кольорах білоруського прапора. Цю інформацію 16 травня під час судового засідання в Чернігівському апеляційному суді озвучив прокурор Костянтин Цуцол.

Прокурор повідомив, що підозрювана очікувала літа для поїздки до Росії. Також 12 травня слідство виявило свідка, яка розповіла, що навесні 2023 року відпочивала разом із підозрюваною. Вона публічно підтримувала дії Росії проти України, стверджуючи, що саме українські військові обстрілюють цивільних. Підозрювана неодноразово заперечувала факт окупації частини українських територій, стверджуючи, що Росія лише повертає свої законні землі. Вона також висловлювала впевненість у перемозі Росії, вважаючи, що українці зможуть жити нормально лише під російською владою.

Прокурор також зазначив, що існує ймовірність, що підозрювана могла передавати інформацію про діяльність правоохоронних органів, суддів та прокурорів російським спецслужбам, що могло б бути використано для дестабілізації ситуації в Україні.

Під час обшуків телефонів було виявлено переписки підозрюваної, які тривали до 3 січня 2025 року, а остання переписка відбулася 30 квітня. За цей час жінка активно висловлювала ганебні думки про українців, Україну та її владу, а також про загиблих військових.

Співробітники СБУ затримали 41-річну працівницю суду, яка, за даними слідства, виправдовувала російську агресію та сподівалася на перемогу РФ. Відео, на якому вона радіє збільшенню кількості поховань українських воїнів, з’явилося в одному з місцевих пабліків.

Суддя-спікер Деснянського районного суду Ірина Рахманкулова підтвердила інформацію про затримання. На офіційному сайті суду зазначено, що колектив засуджує будь-які прояви зради та підтримує Збройні Сили України. Пресслужба суду повідомила, що під час роботи не було зафіксовано проявів антиукраїнської позиції з боку цієї особи.

З 2019 року затримана працювала секретарем судових засідань, раніше була помічницею судді. У 2015 році вона проходила перевірку відповідно до закону “Про очищення влади”. Цього року жінка подала заявку до Вищої кваліфікаційної комісії для участі у доборі на посаду судді місцевого суду.

9 травня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але 16 травня в Чернігівському апеляційному суді цей запобіжний захід змінили на тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.