Слідство виявило, що військовослужбовець з Києва та мешканець Харкова планували незаконно переправити чотирьох чоловіків призовного віку через державний кордон. За цю послугу вони сподівалися отримати 50 тисяч доларів.

Цю інформацію оприлюднили в Державному бюро розслідувань 21 травня.

Згідно з даними слідства, харків’янин активно шукав людей, які бажали залишити Україну, обіцяючи їм безперешкодний виїзд через контрольний пункт на спеціальному транспорті. Він запевняв, що всі необхідні формальності будуть вирішені на місці завдяки його зв’язкам.

З загальної суми у 50 тисяч доларів, харків’янин планував залишити собі 10 тисяч, а решту передати іншим учасникам схеми, зокрема військовому. Останній мав доставити чоловіків до кордону на автомобілі зі спецсигналами, використовуючи своє службове становище для забезпечення безперешкодного проїзду.

Обох фігурантів затримали під час передачі грошей, а автомобіль, що використовувався для перевезення, був вилучений.

Затриманим висунули підозру за статтею “незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою”. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі одного мільйона гривень для кожного з підозрюваних.

Фігурантам справи загрожує до дев’яти років позбавлення волі.