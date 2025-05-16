У Харкові затримали 31-річного військового, який служив у штурмовому полку Збройних сил України. Він під час бойових дій на Курському напрямку співпрацював із російською ФСБ. Про це стало відомо 16 травня завдяки інформації від пресслужби Служби безпеки України (СБУ).

Згідно з даними спецслужби, затриманий надав ворогу віддалений доступ до свого мобільного телефону. Це дозволяло окупантам у реальному часі відстежувати його геолокацію, що використовувалося для наведення ударів по українських військах, фактично перетворюючи його на «живий маяк» для ворога.

Перед обстрілами зловмисник отримував повідомлення від російських кураторів, які вимагали терміново залишити зону вогневого ураження, щоб уникнути загибелі. Після цього він самовільно покинув свою військову частину та виїхав до Харкова, де чекав подальших інструкцій від російських спецслужб.

Зрадник планував отримати від свого куратора план «евакуації» до Росії, але співробітники СБУ встигли запобігти цьому і затримали його у власному помешканні. Під час обшуку було вилучено мобільний телефон, на якому були докази його співпраці з ворогом.

Одночасно із затриманням, СБУ провела комплекс заходів для захисту позицій українських військ на передовій. Затриманому інкримінують державну зраду, що передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.