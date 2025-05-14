Мешканці будинку на вулиці Мокра в Солом’янському районі Києва вже півтора року не можуть повернутися до своїх квартир. 2 січня 2024 року російська ракета зруйнувала багатоповерхівку, а обіцяне місцевою владою відновлення на початку 2025 року досі не завершене. З бюджету міста на ремонт виділили понад 30 мільйонів гривень, однак роботи тривають і викликають нарікання мешканців щодо якості та тривалості.

На місці вибуху, де утворилася велика вирва, зараз розташоване звалище уламків та будівельних матеріалів. Зовнішні стіни будинку залишаються відкритими, а ремонтні роботи всередині тривають із звуками зварювання. Деякі мешканці повідомляють, що вже півтора року не можуть повернутися до своїх осель, хоча раніше влада запевняла, що це станеться на початку 2025 року.

Запит до Київської міської державної адміністрації (КМДА) щодо причин затримки ремонту не дав чітких відповідей, лише повідомили, що завершення робіт заплановане на червень 2025 року. Проте мешканці сумніваються у цій даті. Один із них, Сергій Дяченко, розповів, що спочатку тривала робота комісії, потім розроблявся проєкт відновлення, а самі ремонтні роботи почалися лише восени 2024 року.

За словами Сергія, обіцянки повернутися на новорічні свята не виконані, а роботи, які не зробили за рік, неможливо завершити за 40 днів. В будинку досі немає води та електрики, він не утеплений, а укриття не ремонтують. Зовнішній вигляд будинку залишає бажати кращого, і мешканець не вірить у завершення ремонту в червні, прогнозуючи, що це може статися не раніше 2026 року.

Інші мешканці, особливо з аварійних під’їздів №3 і №4, також скаржаться на якість ремонтних робіт і тривалість процесу. Спроби журналістів відвідати збори будівельної компанії, яка виконує ремонт, закінчилися невдачею – знімальну групу вигнали з двору, посилаючись на небезпеку перебування. Представники компанії не відповіли на запитання про це, а КМДА наразі не надала коментарів.

Загалом на відновлення будинку з бюджету Києва виділено понад 30 мільйонів гривень: у 2024 році профінансовано понад 21 мільйон, у 2025 році – майже 9 мільйонів. Водночас у столиці тривають відновлювальні роботи в інших пошкоджених будинках – наразі у шести багатоквартирних будинках.

Ракетна атака 2 січня 2024 року спричинила значні руйнування у Києві. Тоді під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів, що спричинили пожежі у житлових та нежитлових будівлях. У Солом’янському районі внаслідок вибуху постраждали 49 людей, 43 з них госпіталізували, а двоє загинули. Загальна кількість поранених згодом зросла до 54, а загиблих – до чотирьох.

У будинку на вулиці Мокрій, 7 проживало близько 750 осіб. Найбільше постраждали під’їзди №3 і №4, які комісія визнала аварійними. Перед початком відновлювальних робіт ці під’їзди, а також №5, мали законсервувати. Експерти Державного науково-дослідного інституту будівельного виробництва оглянули будинок і включили його до переліку об’єктів першочергового відновлення.