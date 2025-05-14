У Солом’янському районі Києва мешканці будинку на вулиці Мокра вже півтора року не можуть повернутися до своїх квартир. 2 січня 2024 року російська ракета зруйнувала їхній багатоповерховий будинок, а обіцяне місцевою владою повернення на початку 2025 року досі не відбулося. На відновлення будівлі з бюджету Києва виділили понад 30 мільйонів гривень, але ремонтні роботи тривають, і їхня якість викликає занепокоєння у мешканців.

На місці вибуху, де утворилася велика вирва, зараз розташоване звалище металевих конструкцій, які використовують для ремонту. Зовнішні стіни будинку залишаються без обробки, а роботи на фасаді не проводяться. Усередині чути звуки зварювання, а у дворі працюють кілька робітників. Мешканці скаржаться, що вже півтора року не можуть повернутися до своїх квартир, хоча влада обіцяла це на початку 2025 року.

Запит до Київської міської державної адміністрації (КМДА) щодо причин затримки ремонту не дав чітких відповідей, окрім того, що завершення робіт тепер заплановане на червень 2025 року. Мешканці сумніваються у дотриманні цього терміну. Один із них, Сергій Дяченко, розповів, що спочатку тривала робота комісії та розробка проєкту, а ремонт почався лише восени 2024 року.

Сергій зазначає, що обіцянки повернутися до квартир на Новий рік виглядають нереальними, адже досі немає води, електрики, будинок не утеплений, а укриття не ремонтують. Він додає, що зовнішній вигляд будинку залишає бажати кращого і вважає, що роботи не встигнуть завершити навіть до кінця 2025 року.

Інші мешканці, особливо з аварійних третіх і четвертих під’їздів, також висловлюють занепокоєння щодо тривалості та якості ремонтних робіт. Під час одного зі зборів представники будівельної компанії, що виконує ремонт, відмовилися спілкуватися з журналістами, посилаючись на небезпеку перебування у дворі. КМДА поки не надала коментарі з цього приводу.

Загалом на відновлення будинку було виділено понад 30 мільйонів гривень: у 2024 році профінансовано понад 21 мільйон, а на 2025 рік заплановано близько 8,8 мільйонів гривень. За даними КМДА, у Києві з 2022 по 2024 роки відновлювали щонайменше 23 будинки, пошкоджені внаслідок російської агресії, наразі роботи тривають у шести багатоквартирних будинках.

Ракетна атака на Київ 2 січня 2024 року стала однією з найтрагічніших. Під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів, що спричинили пожежі у житлових будівлях. У Солом’янському районі постраждали 49 людей, 43 з них госпіталізували, а двоє загинули одразу. Загальна кількість загиблих згодом зросла до чотирьох.

У будинку на вулиці Мокрій, 7 проживало близько 750 людей. Найбільше постраждали під’їзди №3 і №4, які комісія визнала аварійними. Перед початком відновлювальних робіт ці під’їзди, а також п’ятий, мали бути законсервовані. Експерти Державного науково-дослідного інституту будівельного виробництва оглянули будинок і внесли його до переліку об’єктів першочергового відновлення.