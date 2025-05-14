У Солом’янському районі Києва мешканці будинку на вулиці Мокра вже півтора року не можуть повернутися до своїх домівок. 2 січня 2024 року російська ракета зруйнувала їхній багатоповерховий будинок, і хоча місцева влада обіцяла завершити відновлення на початку 2025 року, роботи досі тривають. На ремонт з бюджету Києва виділили понад 30 мільйонів гривень, але жителі скаржаться на затримки та низьку якість виконання робіт.

На місці, де сталася ракетна атака, утворилася велика вирва, а тепер там скупчуються залишки металоконструкцій, які використовують для відновлення. Зовнішні стіни будинку залишаються оголеними, а всередині чути звуки зварювання. У дворі працює кілька робітників, але мешканці досі не можуть повернутися до своїх квартир, хоча раніше влада обіцяла, що це станеться на початку 2025 року.

Запит до Київської міської державної адміністрації показав, що терміни завершення робіт перенесли на червень 2025 року. Проте мешканці сумніваються, що цей термін буде дотримано. Один із жителів, Сергій Дяченко, зазначив, що спочатку тривала робота комісії, потім розроблявся проєкт, а ремонтні роботи почалися лише восени 2024 року.

«Обіцяли, що до нового року ми повернемося у свої квартири. Але неможливо за 40 днів завершити те, що не зробили за рік. Досі немає води, електрики, будинок не утеплений, укриття не ремонтують. Зовнішній вигляд будинку жахливий. Як електрик, я не вірю, що ремонт завершать у червні. Можливо, тільки до нового року 2026», – обурюється Сергій.

Інші мешканці, особливо з аварійних під’їздів, також висловлюють невдоволення затягуванням робіт та їхньою якістю. Під час спроби журналістів відвідати збори представників будівельної компанії, знімальну групу вигнали, посилаючись на небезпеку перебування у дворі. На запитання про ситуацію відповіді не надали.

З бюджету міста на відновлення будинку виділено понад 30 мільйонів гривень, з яких у 2024 році профінансовано понад 21 мільйон, а у 2025 році – майже 9 мільйонів гривень. Загалом у Києві з 2022 по 2024 роки ремонтували щонайменше 23 будинки, пошкоджені внаслідок російської агресії, і наразі роботи тривають у шести багатоквартирних будинках.

Ракетна атака 2 січня 2024 року призвела до пожеж у житлових і нежитлових будівлях Києва. У Солом’янському районі постраждали 49 людей, 43 з них були госпіталізовані, а двоє загинули. Загальна кількість загиблих зросла до чотирьох. У будинку на вулиці Мокрій проживало близько 750 людей, найбільше постраждали під’їзди №3 і №4, які визнані аварійними і потребують першочергового відновлення.