Правоохоронці викрили корупційну схему, пов’язану з виплатами військовим. Як повідомляє СБУ, було затримано начальника відділу Департаменту фінансів Міноборони разом із двома його спільниками.
Служба безпеки, Національна поліція, внутрішня безпека Міноборони та керівництво ЗСУ провели операцію, внаслідок якої було викрито корупційну діяльність. Затримані — посадовець Міноборони, начальник фінансової служби однієї з військових частин і колишній військовослужбовець.
Розслідування встановило, що чиновники вимагали хабарі від військових, які отримали поранення на фронті. За грошову винагороду вони обіцяли безперешкодне нарахування законних виплат пораненим через встановлення інвалідності.
“Задокументовано факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн. Наразі всіх трьох фігурантів затримано “на гарячому” після передачі їм одного з траншів”, — повідомили в СБУ.
Наразі обговорюється питання запобіжного заходу, триває розслідування для з’ясування всіх деталей злочину.
Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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