Прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Чоловіки були одягнені у камуфльований одяг.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що затримання проводили прикордонники відділення “Велика Бийгань” Мукачівського загону.

Затриманими виявились мешканці Харківської та Тернопільської областей. Обидва чоловіки були одягнені у камуфльований одяг.

Порушники заплатили по 9 тисяч доларів переправникам за те, щоб незаконно потрапити до Угорщини. За задумом переправників, вбрання їхніх клієнтів мало б відволікти увагу прикордонних нарядів.

Порушників виявили за 100 метрів від кордону. Чоловіків доправили до прикордонного підрозділу для складання протоколів, а їхні дії розглядатиме суд.