Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Зазначається, що затримання проводили прикордонники відділення “Велика Бийгань” Мукачівського загону.
Затриманими виявились мешканці Харківської та Тернопільської областей. Обидва чоловіки були одягнені у камуфльований одяг.
Порушники заплатили по 9 тисяч доларів переправникам за те, щоб незаконно потрапити до Угорщини. За задумом переправників, вбрання їхніх клієнтів мало б відволікти увагу прикордонних нарядів.
Порушників виявили за 100 метрів від кордону. Чоловіків доправили до прикордонного підрозділу для складання протоколів, а їхні дії розглядатиме суд.
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