У Вінниці затримано іноземця, який готував нову серію підпалів авто Сил оборони на замовлення ФСБ РФ.

Про це повідомляє на пресслужбу СБУ.

“Найбільше агресора цікавили службові автомобілі ЗСУ, які були задіяні на фронті, а зараз проходять техобслуговування в обласному центрі. Для виконання ворожого завдання російська спецслужба “відрядила” в Україну свого агента із сусідньої країни”, – йдеться в повідомленні.

За гроші від ФСБ іноземець погодився підпалювати транспортні засоби українських захисників на території Вінниці. Після прибуття до міста він оселився у свого місцевого знайомого, а потім самостійно відправився на пошуки військових авто. Щоб їх знайти, фігурант вночі прибув на СТО, на території якої знаходився позашляховик українських захисників.

Спочатку чоловік сфотографував потенційну ціль для “погодження” із російським куратором. Потім придбав дві каністри з бензином та у визначений час підпалив військовий автомобіль.

“Щоб отримати додаткову “оплату” від окупантів, фігурант знімав загоряння на камеру власного телефону. Це відео спецслужба РФ планувала використати у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій, спрямованих на розхитування внутрішньої обстановки в прикордонному регіоні. Після вчинення злочину російський агент мав продовжити серію підпалів на території обласного центру”, – додали в СБУ.

Зловмисника затримали по “гарячих слідах”, вилучили саморобну запалювальну суміш, мобільні телефони та банківські картки із доказами співпраці з агресором.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Наразі він перебуває під вартою, іноземцю загрожує до 8 років тюрми.