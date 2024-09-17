Про це у Фейсбуці повідомило Управління СБУ в Житомирській області.

«Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла у Житомирській та Київській областях. До організації оборудки причетний уродженець Житомирщини – керівник столичної юридичної компанії. За даними слідства, за 10 тисяч доларів США фігурант організовував пакет документів, який «надавав» законні підстави військовозобов’язаним покинути територію України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку юрист підшуковував потенційних клієнтів серед своїх знайомих на Житомирщині, згодом почав працювати під прикриттям так званих «консультаційних» послуг у сфері військового права чоловікам призовного віку, розмістивши відповідне рекламне оголошення на сайті своєї юридичної фірми.

Користуючись широким колом зв’язків серед столичних посадовців, зловмисник організовував продаж фіктивних документів, які давали право на отримання відстрочки від призову на військову службу або взагалі зняття з військового обліку. Окрім того, юрист захищав ухилянтів від призову, «вирішуючи» їхню непридатність до служби за станом здоров’я у військово-лікарській комісії.

Отримавши відповідні документи, «клієнти» могли безперешкодно перетинати державний кордон. Утім, якщо ухилянт не наважувався виїхати через пункти пропуску, офіційно скориставшись підробними документами, зловмисник організовував йому «зелений коридор» за додаткові 10 тис. доларів США.

Як з’ясували оперативники СБУ, за час функціонування схеми щонайменше 10 чоловіків скористалися «послугами» фігуранта.

На підставі отриманих СБУ доказів директору юридичної фірми повідомлено про підозру за ч.1 ст.114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) та ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Наразі тривають оперативно-слідчі дії, в ході яких встановлюють інших учасників злочинної схеми.