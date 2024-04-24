Військовослужбовець територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ на Львівщині вимагав $3 тис. у мобілізованого за допомогу в переведенні його у тилову частину.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Чоловік проходив курс базової загальновійськової підготовки в одній з військових частин Рівненської області. Він звернувся до посадовця служби правопорядку консультацією щодо подальшого проходження служби та призначення у військову частину.

Посадовець запевнив, що за $3 000 може домовитися з потрібними людьми про його зарахування до військової частини, яка дислокується на Львівщині або Рівненщині. Мовляв, так мобілізований зможе уникнути відправлення до зони бойових дій.

Правоохоронці затримали фігуранта після отримання всієї суми хабаря.