Голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) затримано в межах кримінального провадження, що стосується незаконного функціонування онлайн-казино, власниками якого є громадяни РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та ДБР.

За даними слідства, затриманий посадовець не виконав своїх обов’язків щодо запобігання діяльності структур, пов’язаних із державою-агресором.

“Посадовець, обіймаючи ключову роль у регулюванні сфери азартних ігор, мав не допускати впливу осіб, які мають зв’язки з державою-агресором, проте зумисне цього не зробив”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що він отримував інформацію від різних державних органів про зв’язки онлайн-казино з російськими громадянами. Проте, замість позбавлення ліцензії, посадовець забезпечував подальшу діяльність цієї структури.

“У ході слідчих дій було вилучено флеш-носії, чорнові записи, ноутбуки, телефони, наркотичні речовини, а також грошові кошти”, – уточнюють представники правоохоронних органів.

На даний момент вирішується питання про повідомлення йому підозри за статтями, що стосуються пособництва державі-агресору та незаконного зберігання наркотичних засобів у великому розмірі.

Раніше у цій справі повідомили про підозру п’ятьом організаторам онлайн-казино, які також підозрюються у сприянні державі-агресору. Слідчі арештували понад 2,6 мільярда гривень на рахунках товариств, які були залучені у діяльності цих казино.

Розслідування триває, а відповідні правоохоронні органи продовжують роботу з встановлення всіх причетних до порушень.