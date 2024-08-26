Таке він написав у соцмережі X.
У своїй першій офіційній заяві з цього приводу Макрон підкреслив, що арешт Дурова є частиною судового розслідування, яке триває.
“Це жодним чином не є політичним рішенням. Це рішення ухвалюють судді”, – додав він.
Посадовець також наголосив, що Франція підтримує свободу вираження думок, але у правовій державі така свобода в соціальних мережах має дотримуватися меж, визначених законом для захисту громадян та їхніх основних прав.
“Саме суди, в умовах повної незалежності, мають забезпечувати дотримання закону”, – додав президент.
Французькі слідчі підозрюють, що відсутність модерації у Telegram, небажання співпрацювати з правоохоронними органами, а також функції месенджера, такі як одноразові номери та криптовалюти, можуть робити Дурова співучасником у наркоторгівлі, злочинах на ґрунті педофілії та шахрайства.
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