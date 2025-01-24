Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Одним із затриманих став 20-річний мешканець Одещини, якого окупанти завербували дистанційно через Телеграм-канал, що спеціалізується на пошуку “легких грошей”.
Йому було поставлено завдання збирати геолокації українських блокпостів, мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів ППО.
Для виконання цієї місії агент залучив 15-річного знайомого з Вознесенська, що на Миколаївщині. Разом вони обходили місцевість обох південних регіонів і приховано фіксували локації Сил оборони на камери своїх телефонів.
“Після розвідувальних вилазок “старший” агент позначав координати потенційних цілей на гугл-картах та месенджером відправляв їх своєму російському куратору. Співробітники СБУ задокументували це і затримали фігуранта з Одещини на спробі передачі розвідданих противнику. На місці події у нього вилучили мобільний телефон, через який він спілкувався з російським спецслужбістом”, — розповіли в СБУ.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агента за ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).
Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Також тривають процесуальні дії щодо його малолітнього спільника з Миколаївщини.
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