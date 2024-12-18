У середу, 18 грудня, працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали Івана Рудого - голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, якого підозрюють у сприянні роботи російських онлайн-казино в Україні.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей “опинилася під прицілом” ЗМІ через продовження роботи російських онлайн-казино в Україні.

Крім того, під час обшуку в кабінеті Рудого виявили значну кількість речовини, яка, ймовірно, є наркотичною.

Нагадуємо, що 4 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9256-д, який передбачає посилення контролю за гральним ринком в Україні. До 1 квітня 2025 року буде створено новий орган, який замінить КРАІЛ.