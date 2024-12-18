Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Зазначається, що Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей “опинилася під прицілом” ЗМІ через продовження роботи російських онлайн-казино в Україні.
Крім того, під час обшуку в кабінеті Рудого виявили значну кількість речовини, яка, ймовірно, є наркотичною.
Нагадуємо, що 4 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9256-д, який передбачає посилення контролю за гральним ринком в Україні. До 1 квітня 2025 року буде створено новий орган, який замінить КРАІЛ.
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