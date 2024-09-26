Правоохоронці затримали керівника благодійної організації у Полтаві, який заробив понад 35 млн грн на продажі авто, які завозив як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції.

Зазначається, очільник фонду завіз понад 230 авто як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Далі їх продавали, а до профільного міністерства надсилали підроблені звіти про передачу автівок військовослужбовцям.

“Попри заборону продажу гумдопомоги, яку він повинен був безоплатно передати ЗСУ, ділок організував продаж авто цивільним особам та військовим за готівку. Для цього залучив кількох осіб, які підшукували покупців, готували авто до продажу та юридично оформлювали документи, пов’язані з продажем. Щоби приховати злочинну діяльність, один із учасників оборудки за вказівкою керівника благодійного фонду відправляв до профільного міністерства підроблені звіти”, – йдеться в повідомленні.

Керівника фонду затримали під час продажу чергового авто.

“За наявними даними, за такою схемою фігуранти реалізували понад 230 автомобілів, що ввезені для потреб Збройних сил України чи інших військових формувань в умовах воєнного стану на суму понад 35 млн грн”, – додали правоохоронці.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

За скоєне йому може загрожувати до 7 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.