Сьогодні, 8 січня, у Рівненській області затримали командира однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади, який самовільно покинув місце служби та підбурив до цього своїх бійців.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Згідно з матеріалами слідства, старший лейтенант наприкінці 2024 року відмовився виконати наказ про передачу його підрозділу в оперативне підпорядкування іншого підрозділу.

Натомість він наказав своїм підлеглим залишити позиції без зброї і сам самовільно покинув місце служби.

Військового доставили до Києва, де йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 402 та ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення місця несення служби та відмова виконати наказ).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.