Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
Згідно з матеріалами слідства, старший лейтенант наприкінці 2024 року відмовився виконати наказ про передачу його підрозділу в оперативне підпорядкування іншого підрозділу.
Натомість він наказав своїм підлеглим залишити позиції без зброї і сам самовільно покинув місце служби.
Військового доставили до Києва, де йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 402 та ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення місця несення служби та відмова виконати наказ).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
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