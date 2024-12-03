Співробітники Служби безпеки України разом із Національною поліцією викрили двох 14-річних жителів Київської області, яких російські спецслужби залучили до терористичної діяльності. Підлітки підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі районного відділу поліції у Вишгородському районі.

Про це пише пресслужба Служби безпеки України.

Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав.

Обох зловмисників викрили по гарячих слідах. Згодом зʼясувалось, що їх дистанційно завербували через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків.

Для теракту юнаки використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у сховку на Київщині. За інструкцією окупантів, щоб збільшити вражаючу дію вибуху, фігуранти начинили пристрій гайками та болтами.

Поруч з адмінбудівлею, де мав відбутися підрив, зловмисники приховано встановили мобільний телефон, щоб транслювати вибух у режимі реального часу. Інший телефон зі спеціальною програмою, яку вони отримали від окупантів, хлопці використали для дистанційного підриву.

Усіма діями терористів керував представник спецслужб РФ, що маскувався під акаунтом дівчини й обіцяв гроші за виконання завдання. Утім, “гарантованих” коштів з Росії фігуранти не дочекалися.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Незважаючи на юний вік фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину.